Izžrebali startno listo 54. Kraškega pusta

Pustna usoda je zapisana. V Štalci v Šempolaju, domovini zadnjih zmagovalcev, so včeraj predstavili 54. Kraški pust in izžrebali startno listo vozov in skupin, ki se bodo v soboto, 18. februarja, ob 14. uri, potegovali za razigrano zmago na sprevodu na Opčinah. Vzdušje je še posebno vroče, saj so se zaradi pandemije morali kar dve leti zapored odpovedati priljubljenemu snidenju. Letošnjemu pustu bosta kraljevala Bret Osvajamsvet (Igor Kobal) in mlada kraljica Gaga Nepomaga (Serena Picco).

Vozov tokrat ni niti za prstov ene roke, saj so se prijavili štirje, je pa skupin za več kot dve, saj jih bo sodelovalo kar enajst oziroma dvanajst, če prištejemo še pustarje iz Praprota, ki bodo pod naslovom Naših prvih 50 tekmovali izven konkurence. Prvi bodo korakali gojenci zadruge Anffas, za njimi pa tržaški I sciocai... (Farfalle... in libertà) in Poljane (Veseli dimnikarji). Med vozovi bo prvi tisti pustne skupine Šempolaj (Godba padajočih zvezd), ki mu bosta za petami dihali skupini Ferlugi in Piščanci (Ne ... bo lepo) in Križ (Homo sapiens... grama nprej al nzaj?). Sledili bodo voz iz Doberdoba (Gori okuoli nas, je peršu Grisù, de bi rješu neš Kras!), skupini Cerovlje (Gasilska veselica) in Vikinghi (Vikings rock), voz Opčine (Na tankem ledu plešemo), skupini Pustarji iz Brega (Happy hippy trolls) in Luna puhna Padriče - Gropada (Kraški spust). Kot zadnji bo prevod sklenil voz Medjavas-Štivan (Z Jokerjem in Harley Quinn za smeh in lep feštin), za njim pa še skupini Mati pel carneval iz Tržiča (Jih vidimo vseh barv) in Bazovica (Bazovica po pokal gre v Katar).