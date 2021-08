Pomorska enota tržaških gasilcev je okrog 10. ure posredovala na morju v Barkovljah nedaleč od kopališča Topolini, kjer se je znašel v težavah jadralec na deski. Gasilci so bili sicer že v bližini zaradi vaje. Nudili so mu pomoč in ga prepeljali na kopno. Na kraju so bili tudi pripadniki pristaniškega poveljstva. V Tržaškem zalivu danes piha burja s sunki do okrog 70 km/h.