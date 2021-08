Pripadniki pomorske enote tržaških gasilcev in Luške kapitanije so okrog 1. ure ponoči posredovali na morju pri Lazaretu, kjer je na plitvem dnu nasedla 15-metrska jadrnica. Privezali so jo z vrvmi in jo z vleko rešili iz zagate. Zaradi okvare na motorju so jo nato pospremili v marino Porto San Rocco. Na plovilu avstrijske registracije sta bili dve osebi, ki nista bili poškodovani. Reševanje se je zaključilo ob 3.30.