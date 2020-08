Jadrnico rešili pred potopom

Tržaška obalna straža, policija na vodnih skuterjih in potapljaški oddelek gasilcev so danes popoldne, malo pred 17. uro, priskočili na pomoč trojici jadralcev pred Devinom. Zaradi luknje v trupu je v jadrnico namreč začela pritekati voda. Skiper, se pravi vodja jadrnice, je tako v strahu pred potopom plovila poklical na interventno številko 1530. Količina vode je bila najbrž precejšnja, saj se je skiper za klic na pomoč odločil kljub temu, da se je nahajal nedaleč od devinskega pristana. Po prihodu reševalcev obalne straže, ki so na prizorišče pripluli s t.i. plovilom SAR (search and rescue, kar je izraz za plovilo, namenjeno iskanju in reševanju) se je izkazalo, da bo moral ukrepati tudi potapljaški oddelek tržaških gasilcev. Ti so zato naknadno z motornim čolnom pridrveli iz Trsta. Potapljači so s podvodno intervencijo jadrnico uspešno obdržali na površju. Tako zavarovano plovilo so odvlekli v pristan v Ribiškem naselju, od koder se je trojica odpravila na izlet ob priložnosti sobotnega praznovanja velikega šmarna. Tam bodo barko lahko na suhem popravili.

V teku današnjega dne je obalna straža vsekakor izvajala poostren nadzor na obali. Nekajkrat je tudi ukrepala zaradi plovil, ki so med Grljanom in Devinom plula manj kot sto oziroma dvesto metrov od obale.