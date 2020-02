$!Jama pri Proseku je po 60 letih ponovno »zadihala«

Vhod v Jamo pri Proseku je bil več kot 60 let zaprt, a danes končno ni več tako. Skupinica prostovoljcev združenja SOS Carso je od lanskega septembra večkrat obiskala jamo in iz nje začela odstanjevati raznovrstno šaro, ki so jo nesramneži odvrgli v kraško jamo.

Vhod vanjo je bil še pred šestimi meseci povsem zakrit s pnevmatikami, pohištvom, belo tehniko in drugo kramo. Poleg odstranjevanja odpadkov so morali prijeti tudi za kramp in lopato, saj je bilo treba odstraniti tudi zemljo, ki je nastala v teh desetletjih. Skupaj s člani Jadranskega jamarskega društva so se spustili kakih 10 metrov v globino jame, kjer so med drugim našli ostanke starega mopeda, med najdbami pa je bila tudi pločevinka kokakole iz leta 1978 iz časa takratnega svetovnega prvenstva v nogometu. Takrat je v Argentini vladala civilno-vojaška hunta; s športnim dogodkom so želeli pozornost javnosti odtegniti od zločinov proti človeštvu in izginotij disidentov, ki so se kasneje v zgodovino zapisali kot desaparecidos.