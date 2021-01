Jaslični oddelki na Tržaškem za zdaj le zamisel

Možnost ustanovitve jasličnih oddelkov na slovenskih večstopenjskih šolah na Tržaškem ni za vogalom. Vsaj tako izhaja iz besed nekaterih ravnateljic oz. predstavnikov teh šol, ki so se v preteklosti na to temo že nekajkrat sestali oziroma se še bodo, stvar pa za zdaj še nima neke konkretne oblike in ostaja na ravni zamisli.

Izjema je morda le Večstopenjska šola Sv. Jakob, kjer so dejansko že v preteklem šolskem letu naslovili na Občino Trst namero o ustanovitvi jasličnega oddelka (konkretno gre za oddelek za t.i. »mini malčke«, namenjen otrokom od 24. do 36. meseca starosti, ki še niso godni za vpis v otroški vrtec) in tudi ugotovili možne prostore: ti bi se nahajali v nedavno prenovljeni stavbi osnovne šole in vrtca v Škednju, oddelek bi zasedel mesto ukinjenega oddelka vrtca. V teku so pogovori z občinsko upravo, ki ima šest mesecev časa, da odgovori, dokler se tu stvari ne izjasnijo, pa ne morejo preverjati zainteresiranosti med starši.

Drugje še niso prišli do te faze. Vsekakor, kot izhaja iz podatkov na spletni strani italijanskega ministrstva za šolstvo, morajo jaslični oddelki, ki so od leta 2006 do leta 2017 delovali poskusno, od leta 2017 pa so na podlagi zakonske uredbe št. 65 del vzgojno-izobraževalnega sistema od 0 do 6 let, odgovarjati vrsti določil: prostori morajo biti varni, funkcionalni in ustrezati morajo potrebam otrok na področju sprejemanja, počitka, igre, prehrane in osebne nege, dalje morajo razpolagati s primernim pohištvom in opremo, zagotovljena morata biti vzgojna kontinuiteta ter fleksibilen urnik od pet do osem ur dnevno. Vsak vzgojitelj naj skrbi za največ deset otrok, v vsaki skupini pa naj bi bilo med deset in dvajset otroki približno enake starosti.