Javna naročila ogrožajo višje cene

Napovedi, da se bo mestna podoba Trsta v prihodnjih nekaj letih z novimi in velikimi projekti spremenila, so zaradi naraščanja cen resno ogrožene. Gradbeni renesansi mesta ne bodo pomagala niti sredstva iz programa za okrevanje in odpornost, vzrok, da smo v resnih težavah, pa so velike spremembe, ki se dogajajo v gradbeništvu, kjer so se cene gradbenega materiala občutno dvignile. Zaradi zamaškov pri dobavah so tudi roki za dokončanje del postali prekratki. Smo torej v razmerah, ko izvedba posla v skladu z izvornimi nameni lahko izgubi svoj namen.

Da do tega ne bi prišlo, so nujno potrebne sistemske rešitve, ki morajo priti s strani politikov v Rimu, je na včerajšnjem sestanku občinske komisije za proračun, na katerem so razpravljali o prvem rebalansu proračuna, vrednem 10,5 milijona evrov, izpostavil pristojni za bilance v Dipiazzevi mestni vladi Everest Bertoli. Odbornik je razložil, da so z rebalansom, s katerim bodo krili tekoče stroške, pohiteli, ker ga je po zakonu treba sprejeti do konca julija. Ob tej priložnosti pa je napovedal tudi drugi letošnji rebalans, vreden 18 milijonov evrov.

Prav ta njegova napoved je spodbudila slovenskega občinskega svetnika Stefana Ukmarja (DS), da je izrazil svoje nestrinjanje z metodo dela. Po njegovem bi bilo bolj primerno, če bi se istočasno govorilo o obeh finančnih manevrih, o rebalansu, vezanem na presežek za tekoče stroške (10,5 milijona), in rebalansu za pokrivanje investicij (18 milijonov). »Sprašujem se, zakaj sredi julija ne diskutiramo o celotnem presežku, ki je vreden 28 milijonov evrov. Občina Trst potrebuje dodatne milijone, če želi še naprej uresničevati ambiciozen načrt investicijskih del. Cene so občutno narasle, naložbe bodo zagotovo dražje, kot so načrtovali. Zato bi bilo v teh novih razmerah še toliko bolj priporočeno jasno govoriti, kako do denarja za izvedbo poslov, ki so vezana na javna naročila,« je pripomnil Ukmar.

Bertoli je na pripombo odgovoril, da želi z drugim rebalansom počakati prav zaradi cenovnih šokov in višjih cen materialov. »Vse se je podražilo za 25 odstotkov. Večino napovedanih naložb je Občina Trst nameravala uresničiti s pomočjo državnih in deželnih transferjev. Po mojem se je država problema gradbenih investicij lotila površno. Če država in EU ne bosta priznali, da projekti, ki so bili odobreni pred letom dni, zaradi povišanja cen niso več verodostojni, jih občine ne bodo mogle realizirati,« je rekel odbornik.