Javni lokali v Trstu, ki ponujajo hrano in pijačo, bodo danes ponoči od 23. ure do 5. ure zaprti. Tako piše v odredbi, ki jo je podpisal predsednik FJK Massimiliano Fedriga. Barcolana v središče mesta in na nabrežje privablja večje množice ljudi, so zapisali, zato je predsednik FJK sklenil, da morajo biti javni lokali zaprti in sta prepovedana prodaja in uživanje pijač na javnih površinah tudi na prostem.