Javni prevoz: varnost in fleksibilnost

V zadnjem letu je uporaba javnega prevoza zaradi epidemioloških razmer nekoliko upadla, saj je covid-19 vplival na premike vseh nas – od mladih, ki neredno hodijo v šolo, do zaposlenih, ki so se prilagodili delu od doma. Marsikomu pa je vlil tudi veliko strahu pred možnostjo okužbe na avtobusih, kjer je varno razdaljo med potniki skoraj nemogoče ohranjati.

O položaju v javnih prevozih in kritičnostih v Trstu in okolici je tekla beseda na včerajšnjem skupnem spletnem zasedanju tretje in šeste občinske svetniške komisije. Vodja deželne službe za deželni in lokalni javni potniški promet Enzo Volponi je zbrane spomnil, da je 11. junija 2020 skrb za zagotavljanje javnega potniškega prometa v FJK prevzela družba oz. enotni koncesionar TPL FVG (združuje štiri pokrajinska javna prevozna podjetja), kar dovoljuje večjo homogenost, več storitev na ozemlju in večjo fleksibilnost pri spreminjanju storitev glede na potrebe uporabnikov.

Z zastopnikoma podjetja Trieste Trasporti Michelejem Scozzaiem in Giuseppejem Zottisem so zbranim za zaslonih pojasnili, kako je s številom potnikov na avtobusih, zakaj ni na vozilih razkužila, katere so spremembe, ki so jih uvedli na posameznih progah in kaj je treba še narediti ter predstavili nekaj novosti, ki bodo nedvomno uporabnikom zelo koristne.