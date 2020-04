Javno in zasebno zdravstvo skupaj za pomoč starejšim

Za zajezitev širjenja novega koronavirusa in za zaščito zdravja občanov ter zdravstvenih delavcev je poleg ostalih ukrepov v tem obdobju poglavitnega pomena poskrbeti za priletne osebe. Zato namerava deželna vlada premestiti številne oskrbovance manjših domov za starejše občane v večje zdravstvene centre, ki razpolagajo z različnimi primerno opremljenimi oddelki, kjer je torej lažje ločevati okužene osebe od zdravih. Pri tem nameravajo upoštevati razne zdravstvene domove, tudi zasebne, kot so na Tržaškem zasebna klinika Salus in tržaški sanatorij, pa tudi hospic v Gradežu.

Podpredsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Riccardo Riccardi, ki vodi resor za zdravje in je odgovoren tudi za deželno civilno zaščito, je namreč včeraj predlagal premestitev dela starejših občanov v večje zasebne zdravstvene centre. V tem obdobju je temeljnega pomena varovati goste in delavce v domovih za starejše, še zlasti na Tržaškem, je poudaril Riccardi, ter obenem preprečiti, da lahko kužni ljudje okužijo druge osebe šibkega zdravja. Riccardi, ki se je o tem pogovarjal prek videokonference s tržaškim občinskim odbornikom za socialno politiko Carlom Grillijem, je glede tega, kot rečeno, naštel nekaj središč.

Riccardi je še pojasnil, da je pozornost deželne vlade in deželnega zdravstvenega sistema osredotočena na zagotavljanje pomoči in podpore tako javnim kot zasebnim domovom za starejše občane, v katerih so zabeležili okužbe z novim virusom Covid-19. Položaj je seveda najbolj kočljiv v manjših domovih, medtem ko iz tistih, ki so sposobni sami zagotoviti primerno izolacijo med zdravimi in okuženimi bolniki ter zdravstvenim osebjem, deželna uprava ne namerava premeščati bolnikov, je še dejal Riccardi. Tem domovom bo deželna vlada nudila neposredno pomoč in terapije.

Deželna civilna zaščita je včeraj objavila zadnje podatke glede števila ljudi, ki so zaradi koronavirusa v karanteni, so okuženi, so ozdraveli ali umrli – za posamezne občine na Tržaškem jih objavljamo v sosednji tabeli. Deželna civilna zaščita s sedežem v Palmanovi na svoji spletni strani objavlja tudi delež prebivalcev, ki so v posameznih občinah v deželi FJK v karanteni ali so bili po odvzemu brisa pozitivni.