Je kozarec še napol poln?

Narava se na ovire, ki jih tačas po vsem svetu postavlja ta nepredvidljiva epidemija, požvižga. Mirno nadaljuje s svojim življenjskim ciklom, ki ga ni bila – kot človek – primorana spremeniti, in izkorišča na polno sončne in vse toplejše dneve. Vse cveti in brenči. Na trtah so se pojavili prvi poganjki, kar je znak, da je treba tudi v vinogradu marsikaj postoriti. Vinogradniki so prisilno prodajno mirovanje seveda izkoristili za to in glede na ropot traktorjev, ki odmeva v kraški tišini, so se tega lotili s polno paro. Zavrteli smo številke nekaterih večjih vinarjev s Tržaškega, ki izvažajo svoje steklenice po svetu, da bi razumeli, kako se soočajo z epidemijo in v kolikšni meri je vplivala oz. še bo na vinski sektor.

IZVOZ JE USTAVLJEN

Tudi vinski sektor se je znašel v nekakšni lebdeči brezčasnosti, ki jo tu pa tam prekine kako naročilo, potem pa spet vse mrkne. »Promet je skorajda popolnoma ustavljen, tako v Italiji kot v evropskih državah in po ostalih kontinentih; nekaj malega še prodajamo zasebnikom po državi oz. po spletu, to pa je tudi vse. Kdaj bo znova steklo, žal ni odvisno od nas. Občutek imam, da bomo morali tako nadaljevati še vsaj eno leto, preden bomo znova prišli do “normalnih” razmer,« nam je priznal praprovski vinar Sandi Škerk. V kleti se mu k sreči steklenice ne kopičijo, saj je pred izbruhom epidemije zaključil s prodajo letnika 2017, avgusta pa bo ustekleničil še domačo kapljico iz leta 2018. »Upam, da bo septembra kaj boljše, sicer pa sem prepričan, da prodaja še zdaleč ne bo podobna lanski.« Nekoliko upanja mu je pred kakimi dvajsetimi dnevi vlil telefonski klic. Oglasil se mu je uvoznik iz Kitajske in mu sporočil, da potrebuje pošiljko vina. »To je bila nadvse razveseljiva novica v teh nenavadnih časih, pa ne zaradi prodaje vina, pač pa zato, ker je znak, da se na Kitajskem počasi vračajo v normalnost. Res lep občutek.«

Bari, vinoteke, restavracije – vse je zaprto in trgovanje z vinom miruje, če izvzamemo tistih nekaj rednih zasebnikov, ki se še oglaša, je vdano ugotavljal saleški vinar Matej Skerlj, ki je med drugim tudi predsednik Društva kraških vinogradnikov. »Kdor je imel kupce v tujini, je oškodovan tudi s tega vidika, saj je prodaja na tej liniji nična,« je dodal in pojasnil, da tudi sam izvaža večji del svojih steklenic v tujino, tako da upa, da se bo stanje čim prej rešilo. Zaupal je, da z društvom načrtujejo spletno prodajo naših kraških proizvodov: zasnovali so idejo, treba pa je razumeti, kakšni bi bili pogoji trženja in kako bi delo steklo. Tudi v njegovi kleti ni »drena« – prodaja steklenic steče namreč za italijanske stranke običajno že jeseni oz. na začetku leta, tako da jih je večji del prodal pravočasno. »Nekaj imamo še na zalogi – bilo je namenjeno v ZDA, Korejo in London. Za enkrat je še v kleti, treba je razumeti, kako se bo razvila okužba v teh državah, če bodo stranke želele počakati, da gre stvar mimo, ali bomo morali poiskati nove kupce. Zdaj pa je vsekakor prezgodaj, da bi lahko ocenili, kako se bo to izteklo,« je povedal. Avgusta bo v steklenice prelil novo vinsko letino, potem pa bo treba »pritisniti na plin z marketingom in prodajo.«

»Priznam, da nas je dogajanje povsem presenetilo. Sami namreč precej prodajamo v druge države in kar naenkrat so se naročila iz ZDA, Japonske ali Danske, na primer, prekinila. Vse se je ustavilo, kakor v Italiji, kjer se danes dela bore malo – zadnje mesece izključno z zasebniki oz. prejšnji teden je kot zadnja odpotovala pošiljka v Francijo.« Po oceni praprovskega vinarja Benjamina Zidaricha je prodaja danes v primerjavi z istim obdobjem lani upadala za kar 90 odstotkov. »Zaskrbljen sem, ker ukrepi sploh niso jasni – če pa se ne prodaja, kmetija ne stoji pokonci in z ekonomskega vidika se lahko pojavijo res hude težave. Mi smo v zadnjih letih v kmetijo precej vložili, najeli smo posojila, tako da ni lahko.« Zidarich se sicer »tolaži« z dejstvom, da pridelujejo taka vina, ki so celo boljša po dveh, tudi treh letih, tako da morebitna poznejša prodaja le ne bi bila tako katastrofalna. »Je pa dejstvo, da smo tačas brez zaslužka.«

Tudi na drugi strani tržaške pokrajine, v Bregu, se ne piše nič kaj drugačna zgodba. Mladi vinogradnik Devan Sancin iz Doline je priznal, da se je njihov vsakdan povsem spremenil. »Naša kmetija je v glavnem poslovala z bari in restavracijami, ki so sedaj zaprti. Dela najbrž ni zmanjkalo edino večjim kmetijam, ki poslujejo z veliko distribucijo, se pravi s supermarketi, ali pa tistim, ki so se že prej posvečale spletni prodaji in v današnjih časih delajo še toliko več.« Pri Sancinovih se je vse upočasnilo, pravzaprav niha, saj se na vzhodu nekaj začenja premikati, medtem ko se prekinja promet z drugo stranjo sveta. »Ravno v četrtek so mi potrdili naročilo, ki bo konec meseca odpotovalo v Hong Kong. Znova se bo zagnal promet, seveda še zdaleč ne tak kot prej, nekaj pa je. Malo bo treba več poskakati, sklepam.« Zaskrbljenosti seveda ni skrival, je pa ocenil, da so novice, ki prihajajo iz Kitajske, spodbudne. »Pa tudi to, da se lahko tudi pri nas malo več premikamo, jemljem kot pozitiven znak, da bo vsega kmalu konec.« Sancin je priznal, da jim je bil v izredno podporo Las Kras s spletno stranjo oz. prodajo in dostavo kraških proizvodov na domove.

ODPRITE MALOOBMEJNE PREHODE

Tako Škerk kot Zidarich sta opozorila na težave, ki jih zlasti vinarjem povzročajo še vedno zaprti maloobmejni prehodi. Že res, da jih dvolastniki lahko prečkajo s traktorjem, vseeno pa je vse skupaj izjemno zamudno. »Včasih bi se rad zapeljal čez le z avtomobilom, pa moram v tem primeru do Sežane. V vinogradu je namreč veliko ročnega dela, tako da traktorja res ne potrebujem vsak dan,« je potožil Škerk. Isto velja za številne zaposlene v raznoraznih vinogradih na Krasu – če so se prej kar hitro pripeljali na našo stran, morajo sedaj v avtomobilu presedeti tudi uro ...

NARAVA SE NE OZIRA NA OMEJITVE

Vinogradniki pa nikakor ne čepijo križem rok. »Trte ne čakajo, tako kot vsa dela na kmetiji, kjer se ne moremo ustaviti. Ravno danes (v petek, op. nov.) smo pod vasjo uredili nov hektar vinograda, kjer smo posadili vitovsko in malvazijo,« je povedal Škerk, ki pa je bil primoran prekiniti z gradnjo za širitev svoje kleti. Podobnega dela se je lotil tudi Sancin – v Dolini bo posadil namreč še pol vinograda. »Niti en dan se nismo ustavili z delom. Fantje so tukaj – delamo in se borimo, kot vedno.«

Tudi pri Skerljevih je dela v vinogradu na pretek. »Okopavali smo mlade trte in zaključevali z vezanjem, tako da se pripravljamo, saj bodo trte začele poganjati, poganjke pa bo treba skrbno očistiti, kar je dokaj zamudno.« Skoraj v zadregi doda, da je po drugi strani vse zelo mirno: ni ljudi, ki bi prihajali v klet, ni obveznosti in sejemskih dogodkov. »Priznati moram, da sem v vinogradu postoril več kot kdajkoli prej, pa še dežja ni bilo in utegnili smo marsikaj urediti.« Dež pa zdaj že vneto pričakuje Zidarich, ki se bo maja lotil čiščenja trt, kar je dokaj zahtevno in dolgo delo. Ko bo mogoče, pa bo nadaljeval tudi z gradnjo dodatnega dela kleti, ki ga namerava uporabiti kot skladišče za več vinskih letnikov.

No, morda na koncu lahko zapišemo, da je kozarec – kljub vsemu – napol poln. A le napol ...