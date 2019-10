Je tok za pištolo dovolj varen?

Po petkovem umoru Pierluigija Rotte in Mattea Demenega je v policijskih krogih močno odjeknilo vprašanje varnosti policistov. Mnogi so se spraševali, kako je 29-letni Alejandro Augusto Stephan Meran sploh lahko prišel najprej do ene in potem še do druge pištole, ki ju je odvzel policistoma.

V policijskih krogih se že dolgo govori o problemu razpoložljive opreme, opozarjajo – tako tudi pri sindakatu Sap – predvsem na neprimernost toka pištole. Med tekom ali sunkovitejšim premikanjem naj bi več kot kateremu policistu pištola že zdrsnila oz. padla na tla. Nekateri so pištolo po sili razmer pritrjevali kar z elastiko. Pred približno petimi leti so jih nadomestili s temnomodrimi toki, od julija pa preverjajo nov prototip iz polimernih materialov.

Generalni sekretar sindikata Sap Stefano Paoloni je včeraj pojasnil, da je eden izmed dveh policistov – Pierluigi Rotta – imel že marsikatero težavo s tokom in so mu tako začasno dali na razpolago stari bel model. Njegov kolega Matteo Demenego je sicer imel novejšo različico.