Je učinkovina proti parazitom upanje tudi za covid?

Iz Londona prihaja novo upanje za zdravljenje covida-19. Ekipa znanstvenikov, ki jo vodi tržakši znanstvenik Mauro Giacca, je ugotovila, da bi učinkovina proti parazitom, niklosamid, lahko preprečila škodo, ki jo organom, še posebej pljučem povzroča covid-19. Prvo fazo kliničnega preizkušanja bodo v prihodnjih dneh začeli v Indiji, izsledki laboratorijske raziskave pa so bili objavljeni v prestižni znanstveni reviji Nature.

Kot so zapisali znanstveniki, so v študiji obravnavali učinke več desetletij starega protiparazitnega zdravila, ki so ga uporabljali za zdravljenje črevesnih okužb. V njihovi študiji so sodelovali znanstveniki londonskega inštituta King’s College London in tržaškega centra za genski inženiring in biotehnologijo (Icgeb) v Znanstvenem parku, sodelovala pa sta tudi inštitut za patologijo Univerze v Trstu in inštitut za biofiziko iz Trenta. Kot je povedal vodja študije Mauro Giacca, so do pomembne ugotovitve prišli po zaslugi timskega dela. »Gre za zelo učinkovito zdravilo, ki bi lahko zavrlo nastajanje majhnih krvnih strdkov v pljučih. Njegova prednost je, da je poceni in da ima izkazan profil varnosti. V teh dneh bomo začeli fazo kliničnega preizkušanja v Indiji, v katero bomo vključili 120 ljudi,« z navdušenjem razlaga Giacca, ki se že leto dni posveča iskanju zdravila za zajezitev širjenja covid-19.