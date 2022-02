Je za Fince boljunska Wärtsilä še strateška?

Ali se tovarni Wärtsilä v Boljuncu, specializirani v proizvodnji velikih ladijskih in drugih motorjev, pišejo temni časi? Kljub potrdilom vodstva finske korporacije, da ima tržaški obrat v skupini središčno vlogo, danes namreč ni nekega dolgoročnega industrijskega načrta, ki bi to vlogo zagotavljal. Je torej tržaška postojanka nevarno »zastarela«, kot počasi postajajo »zastareli« proizvodi, ki jih pošilja na trg? Srečanje, ki so ga predstavniki vseh sindikatov kovinarjev (pridružili so se jim tudi sindikalisti obratov finske skupine iz Neaplja in Genove) imeli z vodstvom podjetja v začetku meseca, ni razblinilo nobenega od zgoraj navedenih dvomov, pač pa je odprlo še nova vprašanja glede negotove usode zaposlenih.

Krizni veter še ni zavel nad Boljuncem, miri sindikalist Alessandro Gravagnin (Fim Cisl), zaskrbljenost pa še zdaleč ni odveč. »Več je znakov, ki kažejo, da ni več nekega vlaganja v Trst. Vse manj je na primer delovne sile. Če je bilo pred enim letom 280 zaposlenih, jih je danes 240; tiste, ki so zmanjkali, pa ne nameravajo nadomestiti.« Gravagnin je povedal, da je skupina zaprla tovarno v središču mesta Vaasa in raje odprla novo v predmestju, kjer bo proizvajala vse vrste novih, sodobnih motorjev. Državna pomoč in domača lokacija sta seveda dodana vrednost, kakor trajnostni korak, ki ga je korporacija ubrala pri načrtovanju motorjev. »V Trstu proizvajamo danes motorje na dizelski pogon, novi, ki jih bodo poganjali zemeljski plin oz. nove tehnologije v luči ekološke preusmeritve proizvodnje, pa bodo v finski domeni.«

Nič kaj spodbudno za tržaško tovarno, glede na evropske normative, ki napovedujejo, da se od leta 2030 ne bo več proizvajalo dizelskih motorjev.