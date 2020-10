Jedilne mize so pripravili na tleh

Beli prti v formatu XXXL z različnimi krožniki in priborom so dopoldne preplavili tla Velikega trga. Okoli njih so se s prekrižanimi nogami posedli - ob doslednem spoštovanju medsebojne razdalje - ljudje s kartonastimi tablami, na katerih je bil napisan poklic vsakega posameznika. Okoli simboličnih miz so tako sedeli kuharji, natakarji, pomivalci posode, slaščičarji, sladoledarji, trgovci, ki prodajajo živila, dostavljavci živil in še mnogi drugi, ki sestavljajo prehrambeno verigo. Na ta način je deželna stanovska organizacija gostincev Fipe protestirala proti zadnji vladni uredbi, po kateri je strežba gostov po 18. uri prepovedana.

Na Velikem trgu se je malo pred poldnevom zbrala več sto glava množica, ki je na miren način želela opozoriti, da jih bodo novi omejevalni ukrepi spravili na kolena. »Mi nočemo miloščine, hočemo delo«, »Vse bo še slabše«, »Ne socialni podpori, ja rednim plačam«, »Zadnja uredba je neprebavljiva tako kot smetana v karbonari«, je le nekaj napisov na transparentih, ki so jih nosili demonstranti. Med njimi so bili tudi predstavniki SDGZ, večinoma gostinci, ki so iz solidarnosti sprejeli vabilo vsedržavne zveze Confcommercio.