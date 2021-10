Jesenski pozdrav Barcolani

Opčine bodo tudi letos na prav poseben način pozdravile Barcolano. Od jutri do nedelje bodo lahko krajani in naključni mimoidoči uživali ob razstavah, tematskih pohodih, obiskih bunkerja, predstavitvah knjig in nakupovanju v trgovinah, ki bodo za to priložnost praznično okrašene. Prireditev Jesen na Opčinah - Rdeče listje na Krasu bo letos doživela šesto izdajo, organizacijo cele serije prireditev pa ima tudi tokrat v rokah konzorcij Skupaj na Opčinah, ki je sodeloval z Občino Trst.

Letošnjo izdajo so organizatorji predstavili na včerajšnji novinarski konferenci na Velikem trgu. Tridnevni openski praznik je predstavila predsednica omenjenega konzorcija Nadia Bellina v družbi predsednikov dveh športnih društev – Marca Piccinija v imenu Brdine in Borisa Bogatca v imenu Mladine. Člani Brdine bodo stojnice z jedačo in pijačo postavili na parkirišču pri Obelisku, člani Mladine pa bodo za lačne in žejne poskrbeli na drugem koncu Napolenske poti, pri Proseku. Stojnice bodo jutri odprte od 14. do 22. ure, konec tedna pa od jutranjih ur do 22. ure, sta povedala predsednika društev.

Program pa vključuje še mnogo več.