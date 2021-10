Jesenski začetek novembra

November se bo začel z jesenskim vremenom. Poleg tega, da bomo v noči na nedeljo tudi zamenjali urine kazale in prešli na zimski čas, bosta dnevno svetlobo zmanjševala tudi vlažno ozračje, oblaki in padavine.

Že v nedeljo bo več oblačnosti in bo ozračje ponekod zamegljeno. Niso ravno izključene rahle krajevne padavine. V ponedeljek bo oblačno in deževno. Padavine se bodo okrepile zlasti v popoldanskih in večernih urah. V torek se bo vreme prehodno izboljšalo in umirilo, medtem ko se bo v sredo ponovno poslabšalo. Dotlej pa bo do vključno sobote prevladovala jasnina ob občasni šibki burjici.