Jeziki so ji razširili obzorja

»Jeziki povezujejo ljudi. Preko njih lahko spoznaš nove kulture in navade,« trdi Giulia Rorato, prva izmed kar šestih odličnjakov iz petega razreda jezikovne smeri na znanstvenem liceju Franceta Prešerna, ki je spregovorila za naš časopis. Giulia, doma iz Ronk, si je na maturi najvišjo oceno priborila z uvodno temo o ženski v angleški in ruski literaturi, pri čemer se je posvetila predvsem odnosu med moškim in žensko v poeziji ruske pesnice Ane Ahmatove in kratki zgodbi The dead (Mrtvec) iz Joyceovega dela The Dubliners (Dublinčani). Pri slovenščini je analizirala besedilo, pri italijanščini pa se je posvetila fašizmu in Gentilejevi šolski reformi, kar je pri nemščini povezala s totalitarnim režimom v Nemški demokratični republiki. Sledilo je še vprašanje o imunskem sistemu pri naravoslovju in odlika je bila pod streho.

Giulia, ki je bila pred maturitetno preizkušnjo nekoliko na trnih (profesorji so sicer kmalu poskrbeli za sproščeno vzdušje in miren potek izpita), bi jezikovno smer ponovno izbrala: »Od vedno so mi bili všeč jeziki, poleg tega pa smo v sklopu študija veliko potovali: obiskali smo Rusijo, Nemčijo in Anglijo, kjer smo živeli pri tamkajšnjih družinah, kar je nedvomno pripomoglo k dejstvu, da smo v celoti spoznali kulturo in navade kraja, v katerem smo bili.«