Jeziki so pomembna prednost

Urška Terpin je najvišjo oceno dosegla na jezikovnem liceju Franceta Prešerna.

Komisijo je najprej prepričala z uvodno temo o ženskah v modernizmu v angleški in ruski literaturi. »Najprej sem na kratko predstavila značilnosti angleškega modernizma, nato pa Jamesa Joyca in njegovo kratko zgodbo Eveline, predvsem pa sem se poglobila v Virginio Woolf in njena dela. Na kratko sem predstavila tudi modernizem v ruski literaturi, poglobila pa sem se v življenje in delo Ane Ahmatove,« je Urška razložila svojo uvodno temo.

Občutki pred maturo so bili po Urškinih besedah nekoliko čudni, saj si ni nihče predstavljal takšne mature, poleg tega je ni še nobeden doživel. »Pred maturo sem imela tremo, komaj pa sem prišla v razred pred komisijo, so me takoj sprejeli in me umirili,« je dejala Urška.

Izrazila je zadovoljstvo nad tem, da so imeli na maturi samo ustni del izpita, saj za pisni del zaradi šolanja na daljavo ne bi bili pripravljeni: »Že štiri mesece nismo pisali nobenih spisov, zato se mi je zdelo prav, da smo imeli samo ustno maturo,« je povedala Urška.