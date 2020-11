Jezikovna asistentka v mestu, kjer je bil ded angleški vojak

James Mason Glover se je v Trstu kot angleški vojak izkrcal novembra 1952, ko so bile rane druge svetovne vojne še zelo sveže in je dogajanje uravnaval tempo hladne vojne. Po skoraj sedemdesetih letih je njegova dvajsetletna vnukinja Keira Horsfall – le malce mlajša kot on tedaj – prišla v isto mesto, kjer je njen ded kot enaindvajsetletni mladenič do junija 1953 preživel sedem burnih mesecev. V letošnjem šolskem letu je jezikovna asistentka angleščine na slovenskem liceju Antona Martina Slomška, kjer bo poučevala do konca maja.

Vzdušje je seveda bilo v 50. letih popolnoma različno. Mesto je upravno spadalo pod Svobodno tržaško ozemlje, ki je na osnovi mirovne pogodbe iz leta 1947 obsegalo še obalni pas med kraško planoto in morjem ter del Istre s Koprom in Bujami. Italijo so mnogi tu pojmovali kot »okop reakcije«, Jugoslavijo pa kot »predstražo komunizma«. STO naj bi bi vodil guverner, ker se prizadete strani niso mogle sporazumeti o njegovem imenovanju, je začasna uprava ostajala v rokah Zavezniške vojaške uprave (ZVU) in Vojne uprave Jugoslovanske armade (VUJA).

Mladi Glover je z ostalimi soborci 1. bataljona regimenta britanske vojske North Staffordshire priplul z ladjo. Poverili so mu, naj tu »ohrani težko doseženi mir in zavaruje mesto«, je vnukinji pripovedoval mnogo let kasneje. Vsakodnevne naloge so bile najrazličnejše. Stražiti je na primer moral obsežno skladišče orožja, maja 1953, ko so se nemiri vedno bolj stopnjevali pa tudi britansko veleposlaništvo.