Jezni na novinarje in politike

Na Borznem trgu se je danes popoldne zbrala velika množica v znak protesta proti covidnemu potrdilu in obveznosti cepljenja. Na shodu, ki je šel po Korzu Italija, ulicah Carducci, Coroneo in Fabio Savero, mimo Trga Oberdan nazaj proti Borznemu trgu, so udeleženci, predstavniki vseh generacij (med njimi tudi veliko družin z otroki), svoja stališča izražali s transparenti, med katerimi so kraljevali napisi: Ne apertheidu, Dovolj!, Nočemo zdravstvene dikature, Bo vse dobro tudi po šesti dozi?

Očitki so leteli na centralno in deželno vlado, pa tudi na novinarje. Najbolj »vroče« je bilo prav pred sedežem državne televizije RAI, pred katerim je nepregledna množica – po uradnih podatkih policije se je protesta udeležilo okoli tisoč ljudi, a v resnici jih je bilo veliko več, saj so se protestniki sproti vključevali v skupino – vzklikala: »Novinarji, lažnivci! Novinarji teroristi! Kje je neodvisnost medijev?« Nič bolj prizanesljivi niso bili protestniki tudi pred sedežem deželnega sveta, kjer so ponavljali gesla, ki so izražala nezadovoljstvo z upravljanjem zdravstvene krize in pandemije.

Tudi tokratni shod so pobudniki promovirali po družbenih omrežjih, sile javnega reda pa so ga avtorizirale in se na shod dobro pripravile. Policistov in predstavnikov specialne enote Digos je bilo veliko, pred deželnim svetom pa so si policisti nadeli tudi čelade in ščite. Shod je na koncu minil zelo mirno, njegovi pobudniki pa so napovedali nove proteste.