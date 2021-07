Jubilejni deseti Trieste Next v živo

Konec septembra se bo Trst že deseto leto zapored prelevil v stičišče znanosti, podjetništva in ljudi, osrednja tema srečanj pa bo skrb zase (Take Care). Na Velikem in Verdijem trgu bo med 24. in 26. septembrom potekala jubilejna izdaja prireditve Trieste Next, na kateri bo v živo nastopilo kar 200 predavateljev, organizatorji pa so pripravili sto srečanj in 200 spremljevalnih dogodkov. Prizorišče dogajanja na Velikem trgu bo letos kar trikrat večje kot v prejšnjih letih, saj bodo znanstveniki in raziskovalci svoje znanje z obiskovalci delili na 1600 kvadratnih metrov veliki površini.Vse to so na včerajšnji prvi novinarski konferenci v avditoriju muzeja Revoltella napovedali organizatorji prireditve, ki so razkrili tudi nekatera imena uglednih gostov. Med njimi bodo slovita biologinja Elena Cattaneo, fizik Federico Faggin, novinar Paolo Mieli, znanstveni direktor inštituta Humanitas University Alberto Mantovani, med tujimi gosti pa bodo turška raziskovalka Ozgë Akbulut, španska znanstvenica Maria-Pau Ginebra in profesor za upravljanje in regulacijo interneta na Oxford Internet inštitutu Viktor Mayer Schönberger.

Več v jutrišnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika