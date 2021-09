Jubilejni Slofest v znamenju ljubezni

Letošnji jubilejni peti festival Slovencev v Italiji Slofest, ki so ga predstavili danes dopoldne, bo potekal v Trstu od 17. do 19. septembra na novi lokaciji. Šotor se seli z Borznega trga na Trg Svetega Antona. Potekal bo v znamenju ljubezni v vseh svojih odtenkih, in sicer do svojega mesta ali okolja, jezika, kulture, dela, ljudi ... . Vsi sodelujoči želijo z letošnjim sLOVEfestom aktivno prebuditi v prebivalcih Dežele FJK zavest o pripadnosti večkulturnemu okolju in zbližati večinsko ter manjšinsko skupnost.

ZSKD je tako kot ob vsaki izvedbi povabila k sodelovanju organizacije slovenske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske ustanove. Letošnji Slofest bo zaradi pandemije potekal nekoliko drugače kot v preteklosti, saj je njegova organizacija neposredno odvisna od spoštovanja varnostnih predpisov, so povedali organizatorji. Zato so se med pripravami in pri snovanju programa držali vodila elastičnosti in prilagodljivosti.

Dogodki bodo tudi letos potekali na Videmskem, Goriškem in Tržaškem. Celoten spored na tej povezavi.