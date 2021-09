Jubilejni Trieste Next o trajnostnem razvoju

Jubilejna deseta izdaja znanstvene prireditve Trieste Next , ki se je začela danes, poteka v znamenju trajnostnega razvoja. V treh dneh bo ponudila 80 dogodkov, na katerih bodo strokovnjaki širšim množicam poskusili približati znanost v vseh njenih niansah. Cilj tridnevnega dogodka je že deset let enak - promocija visokošolskega izobraževanja, večje povezanosti podjetij, ustvarjanje mreže znanstvenih raziskovalcev ter promocija znanstvene kulture v širši javnosti. Jubilejno izdajo so v jutranjih urah odprli rektor Univerze v Trstu Roberto Di Lenarda, pristojna za šolstvo v občinski upravi Angela Brandi in predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Ta je med rezanjem traku na Velikem trgu poudaril, da trajnostni razvoj ni samo tema, ki bi zadevala okolje, ampak tudi gospodarstvo in družbeni razvoj.

Dopoldanski del na osrednjem mestnem trgu je bil namenjen zlasti šolarjem, ki so lahko v živo spoznali dejavnosti tržaških znanstvenih ustanov. Popoldanska predavanja, ki so potekala predvsem v prostorih poslopja na IV pomolu, pa so bila namenjena študentom in tistim, ki jih aktualne znanstvene teme privlačijo.

Pozitivna stran letošnjega dogodka je, da so bili skoraj vsi predavatelji prisotni v živo, po prisilnem premoru zaradi pandemije pa je bilo končno spet mogoče videti tudi polno zasedene dvorane. Seveda so vsi obiskovalci morali imeti covidno potrdilo in nositi zaščitne maske.