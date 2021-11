Jutri tradicionalni dogodek Do svobodnega giba v Boljuncu

Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) v sodelovanju s SKD France Prešeren iz Boljunca prireja revijo otroških in mladinskih plesnih skupin Do svobodnega giba, ki bo jutri ob 17. uri v občinskem gledališču France Prešeren v Boljuncu.

Revija je postala že prava stalnica – leta 2019 so pri ZSKD slavili že njeno 10. izvedbo, lani pa se ji epidemiološkim težavam navkljub niso odrekli: revija je zaživela v spletni obliki in si jo je še danes mogoče ogledati na YouTube kanalu ZSKD. Organizatorje je osrečila novica, da se bo letos revija lahko znova vrnila na oder in da bo mogoče v živo zabeležiti dva pomembna datuma – mednarodni dan otrokovih pravic in dan boja proti nasilju nad ženskami. V duhu solidarnosti bo izkupiček prostovoljnih prispevkov šel v dobrodelne namene, in sicer Fundaciji Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin.

Na boljunskem odru bodo nastopile plesne skupine društev, ki delujejo pod okriljem ZSKD: SKD Rdeča zvezda – Salež, SKD Vigred – Šempolaj v sodelovanju s TFS Stu ledi, SKD Igo Gruden – Nabrežina, gostje ŠKUD 15. februar Komen in Oserosè iz Sežane ter seveda domačini SKD France Prešeren iz Boljunca.

Pri ZSKD spominjajo, da je udeležba dovoljena le z veljavnim covidnim potrdilom, obvezna je uporaba zaščitne maske in predhodna rezervacija mesta v dvorani na telefonski številki 349 7068110.