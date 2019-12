Danes zjutraj je morje poplavilo nižje dele obale. Jutri med 6. in 10. uro bo morje ponovno poplavljalo v višini okoli 30 cm, pričakujeta Civilna zaščita iz FJK in Arso. Civilna zaščita iz FJK je do jutrišnjega poldneva objavila rumeno opozorilo, medtem ko je Arsovo opozorilo oranžno.

Spodaj: fotografije in video slapa v Glinščici in reke Glinščice, ki jih je Dean Kralj objavil na Facebooku