Južni Tirolci nimajo Repentabra

Na Južnem Tirolskem je na referendumu o zmanjšanju števila parlamentarcev v vseh 113 občinah zanesljivo prevladal »da«, kar pomeni, da si velika večina pripadnikov nemške in ladinske skupnosti želi tako zasnovano ustavno reformo. Južni Tirolci torej niso doživeli svojega Repentabra, edine dvojezične občine v Furlaniji Julijski krajini, kjer so prevladali nasprotniki krčenja števila senatorjev in poslancev. »Da« je največji, dejansko plebiscitarni odstotek (90,9), doživel v občini Freienfeld (Campo Trens), »ne« pa je največ podpore (32,8 odst.) žel v bocenski občini, kjer je večina prebivalstva italijanske narodnosti. Gladka zmaga podpornikov reforme se zrcali tudi v končnem rezultatu v bocenski pokrajini (79 odst. proti 21 odst.), ki daleč presega izid na državni ravni.

Takšni visoki zmagi »da« med Južnimi Tirolci je botrovalo več vzrokov. Prvi je gotovo ta, da je za prebivalce nemške in ladinske narodnosti Rim zelo daleč, ne samo zemljepisno, temveč tudi politično. Od tod določena odtujenost do Rima in Italije na sploh in hkrati nestrpnost do ekcesov italijanske politike in politikov, ki je med Slovenci v Italiji iz zgodovinskih razlogov precej manj izstopajoča. Takšna zmaga »da« naj bi po mnenju nekaterih analitikov odražala staro južnotirolsko zahtevo »Los von Trient« (Stran od Trenta), ki bi lahko v primeru referenduma pomenila »stran od Rima in Italije«.