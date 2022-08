Pri vhodu na repenski trg, na Colu in pred Kraško hišo stojijo mogočni zeleni slavoloki in ponosno pričakujejo svate, noše in obiskovalce nasploh, ki se bodo v prihodnjih dneh množično udeležili 27. Kraške ohceti. Mladi in manj mladi moški so vneto dvigovali borovce in jih do večera z brinom spletli v slavoloke, ki jih bodo dan pred ohcetjo okrasili še z živopisanimi papirnatimi rožami, ki so jih v preteklih tednih pripravila domača dekleta. Slavolok oz. k’luna pa stoji tudi v Križu, kjer je ženin doma, saj so mu jo postavili vaščani, medtem ko so danes poskrbeli še za krašenje vhoda doma kraškega para v Repnu.

Priprave na najbrž največji etnološki praznik pri nas so stekle že pred meseci, za kar so poskrbeli organizatorji – Zadruga Naš Kras, Občina Repentabor in KD Kraški dom, ki si prizadevajo, da bi ohranili običaje. Brez protagonistov pa tudi ne bi šlo. Po devetih letih bosta v nedeljo dahnila usodni da v cerkvi na Tabru 31-letna Dana Puric in 32-letni Ivan Kerpan. V Repnu pričakujejo več sto noš, seveda če bo vreme prizanesljivo.

Uradno se bo praznovanje začelo v sredo ob 19. uri s slovesnim odprtjem Kraške ohceti v Kraški hiši – ob 21. uri bo ravno tam glasbeni dogodek Srečno pot novic in novica, ki ga bodo oblikovali pevski zbori Kraški doma, Kriške ribice, Rdeča zvezda in Mpz Vesna.