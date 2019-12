Kaj se skriva za krožnikom in za kozarcem?

Kdor jih je že kdaj prelistal, ve, da sta vodnika Osterie d'Italia in Slow Wine, ki izhajajo pri založbi združenja Slow Food, pravi odraz tega, kar je najbolj pristnega in torej najbolj kakovostnega vzdolž italijanskega škornja. Kapilarna mreža sodelavcev-okuševalcev opozarja na gostilne in lokale, ki namenjajo posebno skrb krajevnim proizvodom in jedem, ki zasledujejo dobro, čisto in pravično hrano; slednja razkriva namreč identiteto nekega območja in ga razlikuje od ostalih. To pa še ni vse: strokovnjaki so pozorni tudi do sprejema, ki so ga deležni gostje, do skrbi, ki jo posamezniki vlivajo v vsak krožnik oz. vsak kozarec, ki ga ponudijo obiskovalcu. Osterie d'Italia obhaja letos že tridesetletnico, Slow Wine pa desetletnico. Ob tem jubileju so v dvorani Bazlen v palači Gopčević priredili srečanje o tržaški enologiji in kulinariki.

Da ne ponujajo vodniki univerzalnega pregleda ponudbe, je v imenu združenja Slow Food pojasnil Sergio Gobet. »Gre v glavnem za namige, za nasvete porabnikom in gostincem hkrati. Pri tem ne ustvarjamo nobene lestvice najboljših, kajti nobeni gostilni ne pripisujemo ocen, pač pa beležimo posebnosti, ki jih nagradimo s polžkom.« Vsakogar namreč vabijo, naj dvigne oči od mize, naj pogleda, kaj vsega se skriva za krožnikom, za kozarcem, je dodal.