Kako bi izgledala žičniška postaja v Starem pristanišču

Aluminijasti šesterokotni modularni objekt, ki spominja na gosenico, bo bodoča postaja žičniške naprave v Starem pristanišču. Futuristično oblikovana postaja, katere forma je podrejena terenu, bo energetsko samozadostna in spoštljiva do dreves, ki jih bodo posadili v Starem pristanišču, do neba in do morja. Dinamično zasnovana stavba se bo namreč zlila z več hektarjev veliko površino in na ta način nikakor ne bo moteča.

S temi besedami sta svojo idejno zasnovo za eno od postaj žičniške naprave, ki bo povezovala Trst s Krasom, opisala Massimiliano in Doriana Fuksas, ki sta za Občino Trst zasnovala projekt.

Njegovo vsebino sta včeraj premierno razodela na dogodku L'Alfabeto del Futuro, ki je potekal na četrtem pomolu. Na njem se je govorilo o turizmu, zaposlovanju, potniških ladjah in trajnostni mobilnosti. V to poglavje sta bila vključena zakonca Fuksas, ki sta svoj tržaški projekt predstavila v video povezavi iz Rima, z njima pa se je s tržaškega odra pogovarjal odgovorni urednik dnevnika La Stampa Massimo Giannini. Ugledna arhitekta je vprašal, zakaj je v Italiji tako težko uresničiti nekonvencionalne projekte. Je to morda zato, ker v nedavni preteklosti odločevalci varstvu kulturne dediščine niso posvečali dovolj pozornosti in so dovolili graditi objekte, ki so marsikje uničili krajino?

Po mnenju Massimiliana Fuksasa ne drži trditev, da se Italijani trdovratno otepajo vsega novega. Kot primer je navedel kongresni center La Nuvola, ki sta ga zakonca zasnovala v Rimu: »Rimljani so ga odlično sprejeli in si skoraj ne predstavljajo Rima brez Nuvole.«