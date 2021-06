Kako bi razvijali turizem

Agencija za razvoj podeželja LAS Kras prireja tretjo konferenco Tourism matching. V ponedeljek ob 16.45 bo v kavarni San Marco v Trstu tekla beseda o dogodkih, vizijah in temah, ki so aktualne za lokalni turizem in povezane z izzivi današnjih hitro spreminjajočih turističnih dinamik, kot so povezanost, trajnost v turizmu, pristnost izkušenj in o zelenih destinacijah.

Razvoj in turistične izkušnje z dodano vrednostjo sta odgovor na vprašanje, kaj lahko lokalni gostinci in proizvajalci ponudijo obiskovalcem oz. turistom. Na dogodku se bodo predstavili ponudniki privlačnih rešitev in storitev, na voljo pa bodo tudi primeri dobre prakse.

Konferenca je namenjena županom, odbornikom in vsem, ki se ukvarjajo s turizmom ali pa jih turizem zanima. Dogodek prirejajo z namenom, da bi predstavili krajevno ponudbo aktivnih doživetij od Krasa do Milj. V prvem delu konference bodo spregovorili tržaška občinska odbornica Francesca De Santis, Bruno Bertero, direktor trženja v agenciji PromoTurismoFVG, in David Pizziga, predsednik LAS Kras.

Sledil bo prispevek Federica Prandija iz revije IES Magazine, ki bo Kras in Kraševce spraševal, kako se nameravajo vključiti v tržaško turistično dogajanje. Po kampanji za spodbujanje počasnega turizma bodo predstavili aktivne izkušnje, ki jih lahko obiskovalci doživijo v Tržaškem zalivu, na kmetijah in na Krasu. Ponudniki, ki že delujejo na ozemlju, bodo predstavili številne pakete za oddih in rekreacijo. Udeležencem bodo ob koncu srečanja ponudili degustacijo krajevnih pridelkov.

Dogodek je brezplačen in odprt za javnost, obvezna pa je prijava na tej povezavi. Informacije in pojasnila na info@galcarso.eu.