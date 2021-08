Kako bi v okoliških občinah povečali delež cepljenih

Na seznamu občin Furlanije - Julijske krajine, kjer je delež cepljenih občanov v povprečju precej nizek, sta se znašli tudi Dolina in Repentabor. Po podatkih oddelka za preventivo zdravstvenega podjetja Asugi z začetka tega tedna se je v dolinski občini z vsaj enim odmerkom cepilo 59 odstotkov prebivalcev, v repentabrski pa 60 odstotkov. V tržaški občini je vsaj eno dozo prejelo 61 odstotkov prebivalcev, v miljski in zgoniški kanček več (63 odstotkov), v devinsko-nabrežinski 65 odstotkov; vse te občine so vsekakor pod državnim povprečjem, ki je bil v preteklih dneh pri 66 odstotkih.

Dolinskega župana Sandyja Kluna in repentabrsko županjo Tanja Kosmina smo vprašali, kako si razlagata dejstvo, da je število cepljenih še preskromno. »Podatek, da smo na Tržaškem občina z najnižjim, le 59-odstotnim deležem cepljenih prebivalcev, me je precej prizadel,« je komentiral Klun. V četrtek je vprašanje postavil tudi na zasedanju občinskega odbora, kjer so zbrani skušali ugotoviti, zakaj je do tega prišlo oz. zakaj so številke tako skope. »Edina razlaga bi lahko bila ta, da so cepilni centri preveč oddaljeni. Naši ljudje se morajo za cepljenje odpraviti v sosednji občini – v Trst ali Milje, kjer pa v poletnih mesecih težko najdejo parkirno mesto,« je domneval Klun. Na seji občinskega odbora so se zato domenili, da bodo vzpostavili stik z zdravstvenim podjetjem Asugi in poskrbeli, da bi občanom cepljenje omogočili »doma«, v t.i. mobilnih cepilnih enotah oz. avtodomih.

Repentabrska županja Tanja Kosmina pa je priznala, da vlada v njeni občini precejšen skepticizem. »Mnogi vidijo v cepivu še vedno nevarnosti. Čeprav smo našim ljudem že večkrat skušali pojasniti, da je cepljenje potrebno, če hočemo, da se ta pandemija le izteče in da bi končno prebrodili težave,« je zaupala županja in dodala, da iz pogovorov z občani veje nekakšen strah oz. nezaupanje. »Tačas raje počakajo. Na nove podatke, sicer pa vlivajo novi sevi še več strahu. Žal mi je, ker ljudje dvomijo v zdravstvo in znanost.«

Podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi pa je napovedal, da se deželna uprava v tem obdobju posveča ravno temu, da cepilno kampanjo približa občanom. »Obiskujemo manjše občine, v katerih opažamo nižji odstotek cepljenih. Vsi si prizadevamo, da bi dosegli cilj,« je dejal.