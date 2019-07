Kako bo zgledal »novi« rojanski trg?

Ureditev območja nekdanje policijske postaje v Rojanu je zgodba, ki se nadaljuje že več desetletij. A sodeč po besedah sedanje občinske uprave kaže, da je na koncu tunela končno videti luč.

Včeraj sta na županstvu občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi in odbornik Lorenzo Giorgi, ki je v preteklosti bil tudi svetnik in predsednik rajonskega sveta za Rojan, Greto in Barkovlje, Kolonjo in Škorkljo, predstavila končni osnutek načrta za prenovo trga, ki bo »zrasel« na območju nekdanje kasarne prometne policije v Rojanu, točneje na površini 8000 kvadratnih metrov med ulicama Moreri in Montorsino.

Predstavljeni načrt predvideva ureditev trga z zelenimi površinami, stavbo, v kateri bodo delovale jasli, ter kakih 100 parkirnih mest (nekatera bodo podzemna, nekaj jih bo tudi na površju). Odbornica Lodi je napovedala, da naj bi dela stekla v začetku leta 2020, o predvidenem zaključku pa se ni hotela izreči. Za preureditev bo tržaška občina namenila dobrih 6 milijonov evrov.

Občinski upravitelji bodo jutri ob 20.30 na Trgu tra i Rivi občanom predstavili končni osnutek za prenovo območja nekdanjega poveljstva prometne policije. Prisotni bodo tržaški župan Roberto Dipiazza, občinska odbornica za javna dela Elisa Lodi in odbornik Lorenzo Giorgi.