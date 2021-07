Kako delujejo možgani med gibanjem

V Kopru so pretekli četrtek odprli raziskovalni laboratorij s področja nevroznanosti gibanja - SloMoBIL, ki je opremljen z najnovejšo tehnologijo za raziskovanje živčno-mišične aktivnosti. Laboratorij je bil vzpostavljen v okviru mednarodnega projekta TwinBrain, pri katerem sodeluje tudi oddelek za nevrologijo v katinarski bolnišnici, ki ga vodi prof. Paolo Manganotti. Ta je izredno zadovoljen, da so v Kopru odprli znanstveni laboratorij, ki bo prispeval k boljšemu razumevanju naših možganov med gibanjem, pa tudi s tem, da so še bolj okrepili čezmejno sodelovanje, ki obstaja že leta in ki ni zamrlo niti med pandemijo.

Laboratorij bo deloval v okviru Znanstveno raziskovalnega središča Koper (ZRS), ki ga vodi prof. Rado Pišot. Ta nam je po telefonu razložil, da bo laboratorij, ki se sicer nahaja v prvem nadstropju Arene Bonifika, opremljen z najnovejšo tehnologijo za raziskovanje živčno-mišične učinkovitosti, njegova vzpostavitev pa predstavlja enega glavnih mejnikov mednarodnega projekta TwinBrain v skupni vrednosti milijon evrov, ki ga bo ZRS izvajal med letoma 2020 in 2023.

Projekt bo vodil dr. Uroš Marušič, ki je na otvoritvi spomnil, da v vsakodnevnem življenju počnemo veliko stvari avtomatsko. Čeprav se zdi, da velikokrat reagiramo brez najmanjšega miselnega napora, se v naših možganih odvije ogromno kompleksnih procesov, je povedal Marušič in ob tej priložnosti tudi dodal, da bo njihov nov laboratorij v prakso prenesel dosedanja dognanja na področju nevroznanosti gibanja ter jim omogočil, da še natančneje raziščejo procese, ki potekajo v naših možganih. Na daljši rok bodo pripomogli k omiljevanju ali celo preprečevanju patoloških stanj, kot sta na primer Alzheimer ali Parkinsonova bolezen.