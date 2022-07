Kako do zdravega in zlasti sistemskega gospodarstva

Investicije, gospodarska slika v Trstu in Furlaniji - Julijski krajini, zaščita pristaniškega dela, pa tudi demografski upad na Tržaškem so bile vodilne teme včerajšnjega srečanja sindikata CGIL v Kulturnem domu na Proseku, s katerim se je začel tridnevni praznik, na sporedu katerega so tako okrogle mize kot priložnosti za druženje in zabavo (več o programu v sosednjem okvirju).

Debato o oživitvi krajevnega gospodarstva je uvedel tržaški vodja sindikata Michele Piga, sodelovali so Vittorio Torbianelli (generalni sekretar tržaške pristaniške uprave), Alessandra Primiceri (izvršna direktorica konzorcija za krajevni gospodarski razvoj Coselag) ter Natale Colombo in Villiam Pezzetta iz državnega vodstva CGIL, z njimi se je pogovarjala urednica tržaškega dnevnika Il Piccolo Roberta Giani.

Čeprav je tržaško pristanišče za investitorje zelo privlačno in dobro obratuje, manjka nek širši projekt za njegov nadaljni razvoj in vključevanje v krajevno gospodarstvo, je bilo slišati iz vrst predstavnikov CGIL na srečanju na temo »Pristanišče in industrija. Za ponovni zagon krajevnega gospodarstva«. Tudi tržaška prostocarinska cona lahko seveda v Trst in deželo privede marsikaterega vlagatelja, vse skupaj pa bi bilo treba uokviriti v širše organiziran ekonomski sistem, ki bi ga skupaj izoblikovali delavci, pristaniška uprava, konzorcij Coselag in drugi akterji.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.