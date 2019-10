Tržaški policisti so objavili nov videoposnetek, v katerem je mogoče opaziti Alejandra Augusta Stephana Merana, kako se v petek med 16.51 in 16.56 premika po prostorih tržaške kvesture, potem ko je z več streli umoril policista Mattea Demenega in Pierluigija Rotto. V veži kvesture ga je mogoče opaziti, medtem ko strelja, nato pa se odpravi na cesto, kjer poskuša vstopiti v vozilo policije. Napadalca so takoj zatem ranili in ukrotili.