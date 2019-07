Kako kaj novinarstvo v Albaniji, Črni gori in Ukrajini?

Lani Srbija, Romunija in Moldavija, letos pa Albanija, Črna gora in Ukrajina. Srednjeevropska pobuda v sodelovanju z agencijo za medije jugovzhodne Evrope SEEMO že nekaj let prireja srečanja o novinarski tematiki, točneje o primerjavi stanja novinarstva v državah članicah SEP, s tistim v Italiji. Včerajšnje srečanje je SEP pripravila v sodelovanju z deželnim oddelkom tiskovne agencije Ansa.

Za govorniško mizo so organizatorji povabili ukrajinsko preiskovalno novinarko Anno Babinets, novinarja črnogorskega dnevnika Vijesti Ivana Čađenovića, direktorja albanskega medijskega inštituta Remzija Lanija in generalnega sekretarja agencije SEEMO Oliverja Vujovića. Pogovor je vodil direktor Ansa Fvg Francesco De Filippo, s prisotnimi pa so svoje izkušnje delili tudi novinarka hrvaške javne radiotelevizije Maja Sever, poleg nje pa še novinarja tržaškega dnevnika Il Piccolo Mauro Manzin in deželnega oddelka Rai Antonio Caiazza.

Po uvodnem pozdravu namestnice generalnega sekretarja SEP Nine Kodelja in predsednica deželne novinarske zbornice Cristiana Degana se je kaj kmalu izkazalo, da se težave in izzivi albanske, črnogorske, ukrajinske in italijanske medijske krajine ne razlikujejo kaj preveč. Brez izjeme so vsi sodelujoči izpostavili krizo, ki jo doživljajo zlasti tiskani mediji, pa tudi velike spremembe, ki jih je povzročil splet. Tehnološki napredek je olajšal prenekateri opravek, prinesel pa je tudi nemalo zagonetk, med katerimi so najbolj vnebovpijoče ravno lažne novice (fake news) in »tek za novicami,« katerega rezultat so večkrat nepreverjene, površno napisane (ali celo prepisane) vesti.