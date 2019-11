Kako lahko podjetja zaplavajo v morju javnih oblik financiranja

Če ne sedeš za mizo, boš pač del menija. Podjetniki še vedno raje vztrajajo pri zastarelih poslovnih strategijah, kot da bi ciljali na inovacijo in spremembo. Predavatelji na strokovnem posvetu, ki ga je danes (v soboto) na šoli za menedžment Mib v Trstu ob petnajstletnici delovanja priredilo podjetje za svetovanje na področju evropskega načrtovanja Euroservis, so si bili pri tej kritični oceni krajevnega podjetništva edini. Praznik je bil obenem priložnost za podrobnejšo poglobitev in pregled finančnih sredstev in evropskih skladov za razvoj podjetij.

Udeleženci so spoznali, da lahko z osnovnim poznavanjem ugodnejših oblik financiranja samostojno in uspešno zaplavajo v zapletenem morju gospodarstva. Sam koordinator posveta ter predavatelj na univerzi v Vidmu in Bocconi v Milanu Luca Brusati je ugotovljal, da se mnogi podjetniki raje odločajo za bolj tradicionalne oblike financiranja - med katerimi izstopa na primer bančno posojilo - kot da bi ubrali pot evropskih ter drugih skladov in razpisov za razvoj malih in srednjih podjetij. Številni se izgovarjajo, da je zanje to prezahtevno in se otepajo spremembe. Čarobni napoji oziroma čudežne rešitve res ne obstajajo, marsikaj pa se da narediti.