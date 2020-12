V Društvu slovenskih izobražencev in Društvu Finžgarjev dom so za danes (ponedeljek, 21. decembra), pripravili predavanje po spletu, ki bo ob 20. uri. Gost večera bo Aleš Čerin, znan in zaželen predavatelj in bloger iz Ljubljane.

Naslov spletnega predavanja je: Kako preživeti Božič v karanteni (Ko nas stiska pandemija – kot limono – kaj priteče iz nas? Izkušnje karantene iz bolniške sobe. Kako v preizkušnji najti veselje v luči božje besede). Gost Aleš Čerin se uspešno vključuje v slovensko javno življenje kot pisec odmevnih člankov, znan pa je postal predvsem zaradi svojega projekta z naslovom Živeti z enim evrom na dan.

Srečanje bo tudi priložnost, da predsednik DSI Sergij Pahor in predsednica Društva Finžgarjev dom Lučka Peterlin izrečeta članom in prijateljem svojih društev božična in novoletna voščila.

Vsi, ki jih srečanje zanima, se lahko povežejo s platformo (Kdor nima naložene aplikacije, jo lahko naloži na tej povezavi. Slediti bo mogoče tudi po brskalniku ali spletni strani na Facebooku »Društvo slovenskih izobražencev« ali pa »Društvo Finžgarjev Dom« na tej povezavi.