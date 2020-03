Kakovostni med ogrožajo ponaredki

Med - tako okusen in slasten, a koliko ponaredkov. Povedno je že dejstvo, da so pred nekaj dnevi karabinjerji posebnega oddelka za zaščito agroživilskega sektorja iz Turina zasegli kar 78 ton medu v skupni vrednosti 780.000 evrov, za katerega niso bili navedeni podatki o njegovem izvoru. Italijanska zveza čebelarjev FAI (Federazione apicoltori italiani) je opozorila, da razsežnost pojava oškoduje dejavnost čebelarjev, ki se morajo že tako boriti s posledicami podnebnih sprememb. Te namreč otežkočajo samo proizvodnjo medu.

Za strokovno mnenje smo zaprosili Aleša Pernarčiča od Farme Jakne iz Štivana. Ob izviru reke Timave se dvanajst let ukvarja s čebelarstvom, sedem let pa je predsedoval tržaškemu čebelarskemu konzorciju. Ljubezen do tega starodavnega opravila je prevzel od očeta in deda, ki se lahko pri svojih 83 letih ponaša s štirimi desetletji izkušenj na tem področju. »Kar zadeva našo manjšo realnost, se zlasti dogaja, da se kot kraški in italijanski med prodaja proizvod, ki ni ne kraški in niti italijanski. Torej v bistvu dve muhi na en mah. Po navadi ta prihaja iz Hrvaške, Slovenije ali celo še bolj od daleč, Romunije ali Ukrajine. Nihče pa teh primerov še ni javil oziroma bolje še nobenemu niso uspeli uradno dokazati, da to dejansko počne,« je razložil.