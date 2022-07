Kakšna bo usoda javnega zdravstva

Tržaško Demokratsko stranko skrbi, da bodo v rokah desne sredine sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR), namenjena zdravstvu v Furlaniji - Julijski krajini, slabo izkoriščena. O tem in o stanju zdravstva v Deželi nasploh je na torkovem srečanju stranke v Boljuncu spregovoril zdravnik in zastopnik italijanskega sindikata zdravnikov SMI Lorenzo Cociani s članom tajništva Demokratske stranke Robertom Decarlijem in tajnikom dolinskega krožka DS Michelejem Di Donatom. Občane je pozdravil tudi dolinski župan Sandy Klun.

»Naša glavna skrb zadeva dejstvo, da bodo v FJK del sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost z gotovostjo namenili izboljšanju zdravstvenih struktur, ne vemo pa, če nameravajo zdravstveno oskrbo izboljšati tudi organizacijsko,« je na srečanju v sklopu kampanje DS Ne na naši koži (Non sulla nostra pelle) pojasnil Cociani. »Trenutno stanje našega javnega zdravstva pravzaprav kaže, da se sploh ne dela v tej smeri,« je dodal.

»Zaradi privatizacije, razdrobljenosti in kaotičnega načrtovanja je po petih letih upravljanja desne sredine deželno in tržaško zdravstveno varstvo vse manj učinkovito in vedno bolj oddaljeno od potreb občanov,« opozarja DS, pandemija pa je težave še toliko bolj ojačila. Da so se storitve na vseh ravneh poslabšale, je razvidno tudi iz zadnjega poročila socialnega omrežja Bersaglio visoke šole Sant’Anna iz Pise, ki je negativno ocenilo deželno zdravstvo. V letu 2021 pa so druge italijanske dežele svojo učinkovitost izboljšale.