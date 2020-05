Kakšne možnosti za mestna gledališča in kulturo?

Pandemija novega koronavirusa, ki je italijansko vlado prisilila v vrsto strožjih izrednih ukrepov za njeno zajezitev, je med drugim povzročila zaprtje vseh kulturnih hramov. Tržaški občinski svetniki iz vrst opozicije bi se želeli o položaju kulturnega sektorja in možnih rešitvah pogovoriti na sestanku pete občinske komisije za kulturo in rekreacijske dejavnosti.

Prošnjo so vložili Fabiana Martini, Valentina Repini, Marco Toncelli (vsi Demokratska stranka), Sabrina Morena (Open Fvg), Maria Teresa Bassa Poropat (Cittadini), Roberto De Gioia (Progetto Fvg) ter Elena Danielis in Gianrossano Giannini (Gibanje petih zvezd). Pozivu se je pridružila tudi občinska svetnica Antonella Grim iz Mešane skupine oziroma stranke Italia viva, ki sicer ni članica omenjene komisije. Hoteli bi namreč razumeti, katere možnosti in obzorja se v trenutnem izrednem stanju obetajo za mestna gledališča in kako bi lahko čim ustrezneje načrtovali in izpeljali poletne dogodke na odprtem. Ob tem bi hoteli razumeti, kako si občinska uprava predstavlja ponovno jesensko odprtje in ponoven zagon na tem področju.

»Z zamrznitvijo tvegamo, da se bo na kolenih znašel sektor, ki ima poglavitni pomen ne samo za naše gospodarstvo, temveč za samo kakovost našega življenja. To pa bi povzročilo hude posledice za ustanove, zaposlene in zadruge, ki delujejo na tem področju. V Trstu se lahko gledališče ponaša z bogato tradicijo in je na splošno pojmovano kot sestavni del kulture in zgodovine mesta. Tu je torej toliko bolj ključno se poglobiti v ponovni začetek dejavnosti, ki jih je treba hitro, pravočasno in resno splanirati v sodelovanju z vsemi soudeleženi akterji,« so zapisali v utemeljitvi.

Vprašanje zaprtih gledališč in drugih kulturnih ustanov si po mnenju občinske svetnice Valentine Repini ob poglobitvi zasluži tudi določeno medijsko vidljivost. »K sreči bo poleti verjetno mogoče prirejati dogodke, seveda z omejenim številom občinstva in v spoštovanju zdravstvenih predpisov. Želeli bi tako ugotoviti, če bi lahko tudi občina pomagala pri evidentiranju ustreznih prostorov. To bi obenem pomenilo tudi dobro predzgodbo za jesenski čas, ker bi se lahko ljudje ponovno privadili na gledanje gledaliških predstav,« je utemeljila. Pristavila je še, da so s tem v zvezi vložili nujno svetniško pobudo, ki bi jo želeli obravnavati na današnjem spletnem zasedanju občinskega sveta: »Na spletu je v tem času prava poplava dogodkov. Občina bi si lahko prevzela nekakšno režijo in sestavila skupni koledar. Na tak način bi jih lahko tudi bolje ovrednotili. V ta namen že obstaja spletna platforma join.trieste.it, ki bi jo torej lahko sedaj spet zagnali.«