Kam z božično jelko?

Ko je tudi praznik svetih treh kraljev mimo, se po domovih počasi lotevamo podiranja božičnih dreves. Tista umetna, če niso dotrajana, pridno spravimo na podstrešje, kjer bodo počakala na prihodnje praznike, prava pa lahko povzročijo marsikateri problem, saj jih ne moremo preprosto odvreči v običajne zabojnike za odpadke ali jih zapustiti na ulici.

Lansko leto sta si podjetje AcegasApsAmga in Občina Trst zamislila odlično rešitev zanje - popraznično ekološko oz. »božično« soboto. Slednja bo napočila 11. januarja med 9. in 15. uro na parkirišču pri Frnedu, kamor bodo lahko občani prinesli božična drevesa, ki so opravila svoje. Drevesa s koreninami bo mogoče ponovno posaditi, tista brez korenin bodo pravšnja za kompost, plastična pa za odpad.