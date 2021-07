Kanalizacija na Opčinah kakor tek z ovirami

Na Opčinah še nestrpno čakajo na novo kanalizacijsko omrežje. Infrastrukturna dela so se začela junija lani, Občina Trst je zanje na papirju odštela približno deset mesecev. Po letu dni pa slika ni posebno spodbudna, je povzel predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta Marko De Luisa. »Obnova se nadaljuje, vendar vse poteka zelo počasi,« je povedal.

Gre za širši načrt Občine Trst, ki predvideva vrsto izboljšav tako v mestu kot bližnji okolici. V prihodnjih letih bi morali bodisi Opčine kot bližnje vasi na vzhodnem robu kraške planote povezati z vpadnim jaškom pri visoki šoli Sissa v Ul. Bonomea, ki so ga v ta namen zgradili pred dobrimi dvajsetimi leti, konec 90. let. Od tod bi morale namreč cevi voditi vse do čistilne naprave v Škednju. Prvi sklop del – vreden približno 665.000 evrov – sega od krožišča v Proseški ulici pri poštnem uradu vse do križišča z Ulico Biancospino. Skupno gre za približno kilometer dolg odsek, ki vključuje tudi manjši del Ulice degli Alpini. Najbolj so se ljudje pritoževali zaradi del v Ul. Biancospino, je obrazložil De Luisa: »Pred dobrimi tremi meseci, ko so postavili glavno kanalizacijsko cev, so jo začasno zakrpali. Od maja obljubljajo, da jo bodo dokončno asfaltirali, vendar do tega še ni prišlo.«