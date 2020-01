Kar je usoda ločila, so kamni združili

Tisto, kar je grozljiva usoda ločila, je projekt Tlakovci spomina združil. V Ul. Santa Caterina 6 se je včeraj zbralo več kot 40 članov družine Goldschmied, ki so v Trst prišli z različnih koncev sveta, da bi na simboličen način v življenje povrnili življenjske usode šestih članov družine Goldschmied. Po načelu en tlakovec za eno ime so se spomnili Ade, Livia, Giuseppeja, Samueleja, Paole in Stefy Goldscmied. In za zmeraj stkali vez s Trstom, saj so se ob tlakovcih spomina zavezali, da se bodo v mesto vračali. Tudi tisti, ki so Trst včeraj obiskali prvič.

Pobuda za postavitev spotikavcev je prišla s strani Diane Goldschmied, hčerke Livia, ki so ga včeraj simbolno vrnili na ulico. Strastna zbiralka pričevanj o družinski zgodovini se je lotila ambicioznega projekta. Sklenila je, da bo v očetovem domačem kraju zbrala čim več članov družine Goldschmied, ki je sicer razpršena po celem svetu.