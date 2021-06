Karabinjerjem izjavil, da nudi prevoz pohodnikom

Karabinjerji iz Nabrežine so v sklopu obmejnega nadzora pri Fernetičih ustavili avtomobil s petimi osebami. Za volanom je bil ukrajinski državljan s stalnim bivališčem v Reggio Emilii, ki je mirno pokazal dokumente in med drugim izjavil, da nudi prevoz štirim pohodnikom, ki so prišli iz gozda v bližini Sežane. Vsi štirje potniki pa so bili brez dokumentov.

Karabinjerji so peterico prepeljali v kasarno in zadevo temeljito preiskali. Ugotovili so, da so štirje potniki, le eden od teh je bil polnoleten, plačali po 3500 evrov, da bi prišli v Italijo. Voznik je prejel del te vsote z navodili drugega ukrajinskega državljana. Dogovorila sta se, da bo v primeru kontrole izjavil, da je nudil prevoz štoparjem. Voznika, tihotapca migrantov, so aretirali, potnike pa so pospremili v sprejemni center.