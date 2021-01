Karabinjerji aretirali moškega na begu

Karabinjerji iz Nabrežine so v okviru obmejne kontrole na avtobusu, ki je bil namenjen čez mejo v Slovenijo, izsledili moškega na begu. Gre za 46-letnega romunskega državljana, ugotovili so, da mora prestati leto in devet mesecev v zaporu zaradi izkoriščanja prostitucije. V Turinu je bil član kriminalne organizacije, ki je izkoriščala prostitucijo. Študentkam, med katerimi so bile tudi mladoletnice, so obljubljali strokovno usposabljanje v Italiji, v resnici pa so jih silili v prostitucijo, pri čemer jih je aretirani vozil na cesto in jih nadzoroval.

Karabinjerji so ga prepeljali v koronejski zapor, kjer bo prestal kazen.