Karabinjerji aretirali nekdanjega starega znanca na begu

Karabinjerji iz Nabrežine so pri Fernetičih aretirali 29-letnega romunskega državljana, ki je bil na begu. Prestati mora leto in mesec dni zaporne kazni zaradi tatvin, ki jih je storil v Grossetu. Za njim se je dolga leta izgubila vsakršna sled.

Karabinjerji so ugotovili, da gre za nekdanjega starega znanca varnostnih organov. Že kot mladoletnik je namreč storil več kaznivih dejanj in je s tolpo mladostnikov sejal strah v Ljudskem vrtu in v okolici. Starejši gospe je pred mnogimi leti med drugim nasilno odtrgal nakit z vratu, v neki restavraciji pa pokradel bankovce za napitnino. Njegova kriminalna dejavnost se je nato nadaljevala, ugotavljajo karabinjerji. Prestal je več let v zavodu za mladoletne prestopnike, nakar ga ni bilo več na spregled. Naposled so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor.