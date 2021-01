Karabinjerji iz Ul. Hermet so izsledili in prepeljali v zapor 57-letnega Tržačana, ki ga je državno tožilstvo v Trstu obsodilo na štiri leta, devet mesecev in trinajst dni zaporne kazni zaradi poskusa umora v obtežilnih okoliščinah.

Novembra 2013 je v nekem lokalu sredi Trsta po prepiru z drugim obiskovalcem šel po nož in se nato vrnil ter ga petkrat zabodel. Povzročil mu je resne poškodbe.

Moškega so karabinjerji prepeljali v koronejski zapor.