Karabinjerji pokojnino dostavili na dom

Karabinjerji s postaje v Naselju sv. Sergija so starejši gospe, ki prebiva v Ul. Flavia, na dom dostavili pokojnino, ki jo drugače dviguje na pošti. To je na Tržaškem prvi primer izvajanja dogovora, ki sta ga pred kratkim podpisala italijanska poštna uprava in vrhovno poveljstvo karabinjerjev o dostavi pokojnine na dom osebam, starejšim od 75 let, ki po navadi dvigujejo denar v poštnih uradih, kamor pa zaradi omejevalnih ukrepov za zajezitev pandemije koronavirusa trenutno ne morejo. Storitev lahko koristi kakih 23.000 državljanov v Italiji, vendar ne osebe, ki so za to že pooblastile druge subjekte oz. imajo poštni tekoči račun oz. živijo s svojci ali v bližini le-teh, ki zato lahko dvignejo pokojnino namesto njih, predvideva, da se upravičenci obrnejo s pisnim pooblastilom do italijanske pošte oz. pokličejo na zeleno telefonsko številko 800-556670 ali pa telefonirajo na najbližjo karabinjersko postajo. Prav slednje je naredila gospa iz Ul. Flavia in karabinjerji so najprej odšli v poštni urad, tam dvignili denar in ji ga dostavili na dom, kaj jih navdaja, so zapisali, s posebnim ponosom.